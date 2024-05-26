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- 【値下げ】HYDE BIRTHDAY 2021 TOTE BAG トートバッグ
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商品詳細
HYDEFUNCTIONALTOTEBAGコレクション整理のため出品致します。マチも広くかなり大き目の使いやすそうなバッグです。撮影のため一度出しましたが、新品未使用です。[サイズ]両サイドのボタンを留めない状態：約W65×H34×マチ25cm両サイトのボタンを留めた状態：約W40×H34×マチ25cmポーチ：外寸約W37×H25cm/内寸約W32×20cm持ち手長さ：約66cm[素材]コットン、ポリウレタン他にも多数出品中です。#☆USA☆hyde
http://narcologia.ru/goods/procurement444133.html
http://narcologia.ru/goods/message251927.html
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