TC ELECTRONIC PolyTune Clip ホワイト【✳︎予備電池付】

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【追記】写真4枚目、スイッチ付近に割れが有ります。他にも確認しきれないキズなどがある場合がありますので写真をご確認いただき、その点をご承知の上でご購入下さい。ご覧いただきまして有難うございます。TCELECTRONICPolyTuneClipホワイト自宅やスタジオで数ヶ月使用していましたので、相応のキズはあると思います。特にガラス面にはキズが有ります。使用上問題は無いと思いますが、写真にてご判断下さい。✳︎予備電池は未使用ですが、あくまでオマケとして使える保証はありません。スペックPolyTuneClipは単なる形状の変更にとどまらず、クリップ式チューナーならではの機能とデザインを備え、素早く高精度にチューニングを行えます。・ペダル版で実証済みのPolyTune技術を搭載したクリップ式チューナー・ポリフォニック・チューニング対応・±0.02セントの高精度ストロボ・チューナー・モード搭載■3モード搭載PolyTuneClipは、3つのチューニング・モードを搭載。全ての弦を同時にチューニング可能なポリフォニック・チューニングに加え、一般的なクロマチック・チューナー・モードと、±0.02セントの精度を誇るストロボ・チューナー・モードも選べます。目的や好みに合わせて、表示方式を変えられます。■DressedToImpressPolyTuneClipは、最高水準の性能を備えながらも、設置時にギターや奏者の姿の邪魔にならないように配慮されたデザインに仕上がっています。本体はペダル版PolyTuneよりも一回り小型化され、バッテリー寿命の延長に寄与しています。■ディスプレイの自動回転機能PolyTuneClipは、スマートフォンやタブレットでおなじみの自動回転機能を搭載。右、左等、設置の向きに関わらず、手動での設定や操作を必要とせずに、表示の向きが自動的に調整されます。）