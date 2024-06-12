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- 現役動作品 リバーブ BOSS RV-500 Reverb 箱付き
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商品詳細
現在ツアー中でして、発送おそらく10月からになります。予めご了承ください。ペダルボードに組み込んで使用していたので、使用感あります。細かく気にされる方は、ご遠慮していただいた方がいいかもです。マジックテープは剥がして発送します。そのままがよければメッセージください。
http://narcologia.ru/goods/septet977219.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless455159.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral900732.html
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