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現役動作品 リバーブ BOSS RV-500 Reverb 箱付き
商品番号 R38264912103
商品名

現役動作品 リバーブ BOSS RV-500 Reverb 箱付き
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在ツアー中でして、発送おそらく10月からになります。予めご了承ください。ペダルボードに組み込んで使用していたので、使用感あります。細かく気にされる方は、ご遠慮していただいた方がいいかもです。マジックテープは剥がして発送します。そのままがよければメッセージください。
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