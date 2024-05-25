アイドリッシュセブン　アイナナ　5周年　オーロラアクスタ　悠

1.2回外に持ち出して使用してます。アクスタは目視では傷はないと思いますが外装の袋は使用感がございます。出品に迷っている為、出品をさげる可能性もあります。今月いっぱいは出品予定です。プチプチ二重にて発送致します即購入可。値下げ交渉不可



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