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ルーニーテューンズ 鳥 トゥイーティー オブジェ 置物 フィギュア 2003年製
商品番号 P53712921799
商品名

ルーニーテューンズ 鳥 トゥイーティー オブジェ 置物 フィギュア 2003年製
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 7,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルーニーテューンズトゥイーティーオブジェ置物フィギュア2003年製ワーナーブラザーズtweetyヒヨコレトロ昭和レトロビンテージヴィンテージサイズ全長23cm高さ14cm幅12cmこちら中古商品になるため、若干の傷や汚れがあります。発送時、簡易的な掃除、清掃し、梱包での発送になります。あらかじめご了承ください。#ルーニーテューンズ#トゥイーティー#置物#インテリア
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