中国骨董書道古硯旧蔵した白端渓名硯書道極品硯　新品未使用　唐木硯箱付　希少貴重

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旧蔵極品コレクション中国骨董書道古硯端渓名硯大きめ白い端渓書道極品すずり新品未使用唐木硯箱付き 希少貴重収蔵品として使用しておりません保存状態良く全般的綺麗です最高級唐木硯箱付きます。写真よくご覧をしてご判断下さい、よろしくお願い致します。貴重希少名品硯が増え過ぎてしまい、私の中では使いきれないため、どなたかに使っていただければと思い出品いたしました。ご納得のうえの入札をお願い致します。お値段交渉承ります。ご希望金額を明記の上、コメントください。書道・習字用品...硯