新品未使用☆琉球漆器・香合(桔梗)と茶杓セット

種類···茶道具装飾···蒔絵新品未使用☆琉球漆器☆・朱漆香合と茶杓のセットご覧いただきありがとうございます。琉球漆の朱色に桔梗が描かれた香合と無地の朱漆茶杓のセットです。今では貴重な琉球漆器朱色は鮮やかで丈夫なのが特徴です。香合 直径約5.5cm箱あり茶杓約18.5cm箱なし です。未使用品ですが一度人の手に渡ったものです。神経質な方のご購入はお控えください。メルカリ便にて発送いたします。メルカリ以外外部サイトでは販売していません。詐欺サイトがありますのでご注意ください。茶道具 茶道香合 棗 茶杓琉球漆器漆 漆塗り練習用桔梗装飾···蒔絵、その他



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琉球漆器☆朱漆茶杓とミニ香合セット 漆芸 | mock.co.jp



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