1/35 特殊部隊 現用歩兵 現代兵士 フィギュア プラモデル 完成品



1/35 アメリカ軍特殊部隊 現用歩兵 現代兵士 分隊 フィギュア 完成品 ...



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特別企画】【TAMIYA SHOWCASE】第二次大戦後期の米兵の装備を反映。「1 ...

〈商品説明〉レジンキットを組み立て塗装した完成品2体セットです。気に入っていただけた方に購入してもらえると嬉しいです。キャラクター・ジャンル:アメリカ軍特殊部隊、現用歩兵高さ:約40〜50mm（1/35スケール）塗料はシタデルカラーを使用しています。撮影に使用している台座は商品に含まれません。潰れたりしないように、厚みのある宅急便コンパクトで発送いたします。≡≡≡≡≡≡≡⚠注意事項⚠≡≡≡≡≡≡≡出来る限り丁寧に製作しましたが個人製作品のため、あまい部分もあるかもしれません。クオリティは写真でご判断下さい。万が一破損等あった場合は、購入者様ご自身で修復をお願いいたします。購入前にプロフィールに目を通していただけるとお互い気持ち良くお取り引きできるかと思います。ご協力お願いいたします。≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡↓以下検索ワード↓1/35スケールフィギュア完成品プラモデルレジンキットアメリカ軍現用歩兵ネイビーシールズシールチーム特殊部隊海兵隊ミリタリー戦車戦闘機