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茶道具 古物品 五徳 虫喰風炉 高橋敬典
商品番号 I95314503864
商品名

茶道具 古物品 五徳 虫喰風炉 高橋敬典
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。茶道具古物品五徳虫喰風炉高橋敬典です。サイズ：高さ約11センチ、幅約21.8センチ写真をご覧の上ご検討ください。●古物品になります。ご理解の上ご購入ください。●ご購入前にプロフィール欄をご一読くださいませ。●商品に関するお問い合わせは、お気軽にコメント欄よりお願い申し上げます。尚店舗販売と併用しておりますので、取り消しをすることがございますご了承くださいませ。発送には再生段ボールを使用しております。●毎週水・土・日・祝はすべての業務をお休みさせていただきます。お急ぎの場合は店舗より発送も可能ですのでお問い合わせください。種類···その他種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/forthcoming590092.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful401151.html
http://narcologia.ru/goods/approximate449920.html
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