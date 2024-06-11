Ｋ１３５　掛軸　大徳寺　足立泰道　『安分以養福』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



2023年最新】大徳寺 泰道の人気アイテム - メルカリ



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Ｅ９０４ 掛軸 大徳寺 西垣宗興 『頭上漫々脚下漫々』 共箱 『真作 ...

総丈 約 172cm×31cm本紙 約 99cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。