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Ｋ１３５　掛軸　大徳寺　足立泰道　『安分以養福』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 R13884611836
商品名

Ｋ１３５　掛軸　大徳寺　足立泰道　『安分以養福』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　172cm×31cm本紙　約　99cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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