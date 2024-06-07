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佃公彦 真作 肉筆原画 地酒 吉野櫻CM 写真セット 青森県 弘前市
商品番号 A38553067606
商品名

佃公彦 真作 肉筆原画 地酒 吉野櫻CM 写真セット 青森県 弘前市
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

青森県弘前市の地酒であった吉野櫻のＣＭに使用された佃公彦のイラスト原画と写真のセットになります。入手元によりますと、吉野櫻のＣＭ撮影に使用されたのは、青森放送弘前放送局の封筒に入った写真の方で静止画のＣＭであったそうです。肉筆イラスト原画の方は、もともと四季の4枚があったようですが、春が欠けて、夏秋冬の3枚しかありません。程度はやや経年や使用による傷汚れがあります。
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