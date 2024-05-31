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PROTECTIONRACKET LPTRSTCJカホンケース
商品番号 K79049857161
商品名

PROTECTIONRACKET LPTRSTCJカホンケース
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後に想定と違ったため出品です。そのため開封したのみで未使用になります。PROTECTIONRACKETのLPTRSTCJ(9123-00)カホンケーススタンダードタイプ■ショルダーストラップ付■内寸：横52cm,縦31cm,深さ31cm#カホン#ケース#パーカッション
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