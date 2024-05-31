PROTECTIONRACKET LPTRSTCJカホンケース

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商品詳細
購入後に想定と違ったため出品です。そのため開封したのみで未使用になります。PROTECTIONRACKETのLPTRSTCJ(9123-00)カホンケーススタンダードタイプ■ショルダーストラップ付■内寸：横52cm,縦31cm,深さ31cm#カホン#ケース#パーカッション
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