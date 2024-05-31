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シュア58 BETA A
商品番号 X85961576170
商品名

シュア58 BETA A
ブランド名 シュア
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···マイク20年前に購入し、ライブの時だけ使用しておりました。2年くらい使用したと思います。動作確認したところ問題無く音が出ました。非常に価値の高いマイクです。しかしながら、写真の通り⚪︎マイクカバーは錆びています。⚪︎マイクカバーの黒いスポンジも経年劣化による汚れ等あります。⚪︎マイク本体のヘッド部分のスポンジは経年劣化により朽ちてとれてしまっています。⚪︎本体も汚れ傷あります。以上まだ見落とし等あるかもしれません。それを理解して頂ける方、よろしくお願い致します。
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