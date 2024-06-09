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譜面台にもなる沖縄三線用木製折りたたみ式木製スタンド＆三線チューナーセット 新品
商品番号 F68847104154
商品名

譜面台にもなる沖縄三線用木製折りたたみ式木製スタンド＆三線チューナーセット 新品
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

譜面台にもなる沖縄三線、奄美大島三線用木製折りたたみ式木製スタンド＆三線調絃用チューナーセット新品未使用品●沖縄三線、奄美大島三線用木製折りたたみ式木製スタンド(譜面立てにもなりコンパクトに折りたためて持ち運びも便利)◎折りたたむ事ができて、持ち運びも便利◎三線を使用する場合は、楽譜などが立て掛けられ、譜面台にはや代わり◎バチ立てが2箇所ついています。●沖縄三線、奄美大島三線用クリップ式チューナー（調絃器）三線に適した抜群のクリップ)楽々調弦OK!だれでも簡単に調絃ができます。操作も簡単！沖縄三線の天の部分は厚みがありクリップの弱いクリップだと段々ズレてきて調弦が正確に出来なくなります。このチューナーはクリップの力が強くチューナーをしっかり固定させますので安心です。（首振り自由自在で自分が見やすい位置に固定できます。）調弦の際、調弦が合うと赤から緑に表示されますので簡単で分かりやすいです。（暗いところでも明るく見やすい液晶）三線の調絃表をサービスでお付け致しますので調絃表を見ながら簡単に調絃できます。クリップ式チューナー三線はもちろん、ギター、ベース、ヴァイオリン、ウクレレ、サックス等幅広い楽器にも対応しております。動作確認済、説明書、調絃表、電池付(内蔵)新品未使用※天然木のため、1品、1品、木目模様などが異なります。※スタンド、チューナー以外のものは、イメージ画像です。
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