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SANSAMP BASS DRIVER DI V2
商品番号 O43538019035
商品名

SANSAMP BASS DRIVER DI V2
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 12,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライブ、スタジオ練習で使用していました。付属品は画像で確認お願い致します。ガリなどなく問題なく使用できます。値下げは考えておりません。SANSAMPBASSDRIVERDIV2TECH21#TECH21#SANSAMPBASSDRIVERDIV2エフェクトタイプ···プリアンプ
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