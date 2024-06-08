ヒューマンギア FINE Overdrive

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商品詳細
FINEOverdriveHUMANGEAR数年前に中古品にて購入。数回使用した後、自宅にて保管しておりました。【状態】クスミや汚れ、経年による劣化等あります。完品・綺麗な物をお探しの方、神経質な方は購入をお控えくだささい。軽い拭き掃除だけしています。【発送について】購入後の住所変更等は出来ません。購入前に確認又は変更をお願いいたします。種類···エフェクター・プロセッサー
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