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WCS2023 選手限定　Switchケース　ポケモン
商品番号 U63523903962
商品名

WCS2023 選手限定　Switchケース　ポケモン
ブランド名 ポケモン
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WCS2023ポケモンSwitchケース⭐︎特殊な商品ですので、本人確認がお済みの10件以上評価がある方のみご購入をお願いします。WCS2023に参加した選手だけに配られたものです。新品・未開封ですが一度人の手に渡っていますので神経質な方・完美品など状態等気にされる方はご遠慮ください　　限定品ですので、交換や返品トラブル防止の為一切受け付けません。よくお考えの上ご購入下さい。プチプチでしっかり包み宅急便にて発送いたします#ポケモン#ポケカ#ピカチュウ#Switch#ケース
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