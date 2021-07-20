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矢沢永吉　1996WILD HEARTツアー告知ポスター
商品番号 S85794929534
商品名

矢沢永吉　1996WILD HEARTツアー告知ポスター
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1996ツアーWILDHEARTのB2サイズ告知ポスター。入手後暗所にてパネル保管しておりましたのでピン穴や気になる傷みなどは無く状態は良好です。
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