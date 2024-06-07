Chaos TCG　岬 明乃　サイン　はいふり　ハイスクールフリート

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商品詳細
トラブルを避けるため、状態を気にされる方は入札をお控えください。硬質ケースに入れ、ジッパー袋に入れ、ネコポス発送いたします。他にもサインカード出品中ですので、よろしければご覧ください。ヴァイスリセ遊戯王ウィクロスヴァンガードポケモンカードハイスクール・フリートはいふりハイフリ劇場srhrprismaticartcollectionプリズマティックアートコレクションアーコレプリズマティックシークレットレアコレ25摩天パーフェクト蒼空ストリームvスターユニバースspsrsarvstarユニバースレアコレバイオレットトリプレットビート
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