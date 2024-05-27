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MAFEX キャプテン アメリカ エンドゲーム マーベル フィギュア
商品番号 N48072172454
商品名

MAFEX キャプテン アメリカ エンドゲーム マーベル フィギュア
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 7,611 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当ショップの商品をご覧いただきありがとうございます。商品の状態は下記の通りになります。ご検討くださいませ。\u003c商品名\u003eMAFEXキャプテンアメリカエンドゲームマーベルフィギュア/マフェックスAVENGERSアベンジャーズENDGAMEMARVELCAPTAINAMERICA\u003c状態\u003e開封中古品/外箱は開封されており、本体に使用感はございますが、状態は概ね良好です。一般的な開封・中古品としてお考えください。\u003c付属品\u003e完備\u003c破損\u003e無し\u003c特記事項\u003e・台座未開封です。※写真に写っているものがすべてです。0814※ご不明な点がございましたら、ご質問いただけると幸いです。※他にもレア商品など出品しておりますので、是非お立ち寄りください。※お取引の際の注意事項をプロフィールにて記載してあります。ぜひご購入前に一読ください。
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