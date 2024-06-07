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- 2023 Topps Finest 吉田正尚 直筆サインカード RC 直書
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商品詳細
状態は商品画像にてご確認ください。美品と思います。発送はスリーブ、ローダーに入れた後濡れ折れ対策を行い丁寧に梱包いたします。ジャンル（スポーツ選手）...野球#吉田#大谷#藤浪#千賀#TOPPS#PANINI#MLB#直筆#サイン#直書
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