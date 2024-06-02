Yamaha FP-910 フットペダル

YAMAHAのフットペダル、FP910です。ビーターの角度はもちろん、無段階でフレームの高さ調節ができたり、ペダルの角度も2段階ですが選択できます。軽めの踏み心地でコントロールしやすいペダルです。主観ですがソナーのパーフェクトバランスよりペダルを踏んでる感触がありとても使いやすいです。写真の通り使用感ありなので少しお値下げいたしました。パーツは現行ヤマハのものと互換性があるものもあります。アクセサリー・パーツ···その他



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