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Yamaha FP-910 フットペダル
商品番号 I72261600380
商品名

Yamaha FP-910 フットペダル
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAのフットペダル、FP910です。ビーターの角度はもちろん、無段階でフレームの高さ調節ができたり、ペダルの角度も2段階ですが選択できます。軽めの踏み心地でコントロールしやすいペダルです。主観ですがソナーのパーフェクトバランスよりペダルを踏んでる感触がありとても使いやすいです。写真の通り使用感ありなので少しお値下げいたしました。パーツは現行ヤマハのものと互換性があるものもあります。アクセサリー・パーツ···その他
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful913951.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual901046.html
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