Nissy リッピー ステーショナリー6点セット

Nissyリッピーステーショナリー6点セットクリアファイル、フリークシール、チケットファイル、付箋、ボールペン、ペンケース未使用品にはなりますが、一番奥にあるクリアファイルには、傷や反りなどあるかもしれません。その他の品物にも、初期傷などあるかもしれません。気になさる方、神経質な方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。a-174西島隆弘Liveライブツアーグッズレア希少aaacddvd限定レア希少



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