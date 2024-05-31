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リザードンv sr psa10
商品番号 I82864702851
商品名

リザードンv sr psa10
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSA鑑定にてPSA10GEMMINTと評価された鑑定品です。鑑定機関における最高評価のPSA10を取得したカードになります。PSA鑑定機関により評価された点数ですので、商品状態に関しては鑑定機関の評価をご参考にしてご購入下さい。すり替え防止の為、返品などは致しかねます。合意がある方のみご購入の方よろしくお願いします。ポケモンポケモンカードポケカボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR特徴···PSA鑑定
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