リザードンv sr psa10

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商品詳細
PSA鑑定にてPSA10GEMMINTと評価された鑑定品です。鑑定機関における最高評価のPSA10を取得したカードになります。PSA鑑定機関により評価された点数ですので、商品状態に関しては鑑定機関の評価をご参考にしてご購入下さい。すり替え防止の為、返品などは致しかねます。合意がある方のみご購入の方よろしくお願いします。ポケモンポケモンカードポケカボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR特徴···PSA鑑定
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