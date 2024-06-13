懐石道具 木製柿合塗 大徳寺 縁高重箱 弁当 五客揃 元箱

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懐石道具木製柿合塗大徳寺縁高重箱弁当五客揃元箱お品物目立つ割れや汚れはございません。とても綺麗なお品物です。大徳寺の刻印ございます。経年の為紙箱汚れや傷有ります。サイズ一段高さ約6.8cm横約22cm縦約22cm管理番号B-401★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。