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ストラトキャスターネック（No121）貼りメイプルビンテージカラー
商品番号 V51025131247
商品名

ストラトキャスターネック（No121）貼りメイプルビンテージカラー
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 8,084 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ストラトキャスター貼りメイプルビンテージネック】材料:カナダメイプルネックフィンガーボード:貼りメイプルネック形状:Cシェイプタイプフレット厚さ:1F21.0mm12F24.3mm指板半径:Radius9.5inchesチューナー穴:10ｍｍナットbone:42ｍｍフレット:22Fジャンボフレット仕上げ:ニトロラッカーサテン塗装塗装色:ビンテージカラースケールの長さ:648ｍｍネックポケットエンド幅約55.9ｍｍヒール高25.0mm（中心）23.0mm（両サイド）重量　607gニトロサテンフィニッシュネックなので手にフィットし滑らかに演奏できます。見た目も良いビンテージスタイルネックで本当に気に入って頂けるオススメなネックです。タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Stratocaster
http://narcologia.ru/goods/calling965850.html
http://narcologia.ru/goods/capitation586708.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual602946.html

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