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ヒロ ヤマガタ アート／ポスター／額付き
商品番号 S85876632998
商品名

ヒロ ヤマガタ アート／ポスター／額付き
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒロヤマガタアート／ポスター／額付き1995年レトロ、ヤマガタ氏が実際にベンツにペインテングして話題に成った作品。宣伝ポスターです。額のサイズ　縦約32.3cm.横幅約41.3cm額縁にはガラスが入っています。・宅急便(60もしくは80)で発送---------------------#777の雑貨コレクション整理での出品で、これ以上の値下げはいたしかねます。
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