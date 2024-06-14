ヒロ ヤマガタ アート／ポスター／額付き

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商品詳細
ヒロヤマガタアート／ポスター／額付き1995年レトロ、ヤマガタ氏が実際にベンツにペインテングして話題に成った作品。宣伝ポスターです。額のサイズ 縦約32.3cm.横幅約41.3cm額縁にはガラスが入っています。・宅急便(60もしくは80)で発送---------------------#777の雑貨コレクション整理での出品で、これ以上の値下げはいたしかねます。
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