audio technica AE4100 ダイナミックマイク【良品】

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音響機器のブランドとして数々の強みのある安定した製品を提供していることで有名なaudiotechnicaのダイナミックマイクです。音響の仕事でヴォーカル用として使用していたものですが、使用回数も幾度かありましたので各所に擦り傷がありますが、現行として普通に使える正常な状態です(ボールグリルとスポンジを洗浄・消毒済み。本体を無水洗浄・消毒済み)。音響の仕事を終了したことがきっかけで売りに出すことになりました。レコーディングにも使えますし、主にステージパフォーマンスなどで使うことができます。音質に特有の個性があるマイクですが、ハイミドルの音域の立ち上がりが目立つのが特徴で、誰でも迫力のあるサウンドメイキングができるようになっているため、PAオペレーターの方やレコーディングやリハーサルやステージにてサウンドチューニングすることに長けていない方でもどっしりとした音質で音を作ることが簡単にできる、このブランドでは中々人気のある製品です。マイクの集音部となる内部ユニットが、他のブランドのマイクと比べて長くなっているため、マイクのグリルを握り込んで唄うようなパフォーマンスを取りがちであるロックやラウド系のヴォーカルに適していて、包み込んだ際のハウリングの発生が抑えられたり、こもった様な抜けないサウンドにならないように設計されているのがこの製品の最大のメリットです。付属の外箱や取扱説明書は付属しておりませんが、保護用ソフトケースと専用のマイクホルダー(マイクスタンド用アタッチメントピースはありませんが、この状態で各社のマイクスタンドへの取付対応がほぼ可能です。)をお付けしてお譲りします。地元のYAMAHAの代理店として営んでいる楽器屋さんから仕入れたものですので、ちゃんとした国内正規品となっております。ご安心してお買い求めいただけます。