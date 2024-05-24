ハギーワギー　レインボーフレンズ　ぬいぐるみ　キーホルダー

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ハギーワギー80cmぬいぐるみです！色はピンクと青の２種類で手の所はマジックテープがついていて手を合わせられます！上の5体はキーホルダーです！レインボーフレンズです！色は左から黒、白、水色、ピンク、ピンクです！全部で7体です！ハギーワギーぬいぐるみ 青 ピンクビッグ レインボーフレンズ キーホルダー 黒 白 水色 ピンク商品一覧#たみりよけで出てきます！