ドルフィードリーム　巡音ルカ衣装のみ

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ドルフィードリーム 巡音ルカの衣装のみ出品です。こちらのサイトで衣装のみ新品で購入してうちの子に2度程着せて写真を撮り、その後保管していましたので、整理の為出品しました。即購入OKです。あくまでも中古品とご理解いただきまして、神経質な方のご購入はお控え下さい！返品・返金・クレームなどはお受けできませんので、商品説明や写真をご確認下さい！質問などごさいましたら、コメントのほどよろしくお願いいたします。日中は仕事中の為、お返事ができない事がありますが、なるだけ早くお返事いたします。よろしくお願いいたします。