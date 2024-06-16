Telestar Lisa レアモデル

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商品詳細
テレスターのリサです。telstar(テルスター)ではありません。ネット上のブログで評判のいいモデルとなっています。個人的に評判通り使いやすく、見た目の割に汎用性が高いギターだと感じました。ミニハムのためハムバッカーとシングルコイルの間のような音がします。イメージはローが少し弱いハムという感じです。Danelectroと同じような作りで、ボディはメゾナイト合板と思われます。非常に軽いです。一方ヘッドは大きめなため、ヘッド落ちはしてしまいます。ネックコンディションは問題ないと思います。一方塗装の焼けがありますので、写真で状態をご確認ください(ヘッド裏の写真がわかりやすいと思います。シール跡があります)。ハードケースに入れ、ケースをプチプチで包んで発送いたします。ハードケース自体はノーブランド品で華奢な作りのため、発送用とお考えください。アンプ付きのケースではありません。中古品であり、かなり古いもののため購入の際はよくご検討ください。ncnrでお願いいたします。よろしくお願いいたします。タイプ...その他シリーズ...その他ボディタイプ...その他
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