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五彩　中国 ￼ 磁器　書道　小物入れ
商品番号 T11290808662
商品名

五彩　中国 ￼ 磁器　書道　小物入れ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いただいたもの書道の水入れ？#香#￼中国清朝？色とか字とか綺麗なので小物アクセサリーとかも良さそう
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