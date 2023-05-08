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ブルーロック ぽてコロマスコット ぽてコロ 特典 マックスリミテッド 潔 世一
商品番号 K19042912977
商品名

ブルーロック ぽてコロマスコット ぽてコロ 特典 マックスリミテッド 潔 世一
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 4,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ブルーロックぽてコロマスコットぽてコロマックスリミテッド特典笑顔表情替えver.潔世一2点◎新品・未開封品です。マスコット自体には1度も触れておりません。＊追跡番号あり、匿名配送でのお届けになります。即購入⭕お値下げ❌ブルロBLUELOCK原作原作柄原画漫画コミックジュエリー缶バッジカンバッジ缶バッチ希少過去凪誠士郎ホロホロ缶レアマズル限定プリカフェタオル凪誠志郎ホロ缶ブルロキャラクター···コミック・アニメ・ゲーム販売方法···単品プリカフェぬいぐるみもちマスもちもちマスコットごろりんもちころりんにっこりにっこりver.特典MAXlimited予約限定BOX特典
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