仮面ライダーガンバライド レジェンドレア 1弾〜11弾 コンプリートセット

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仮面ライダーガンバライドガンバライド初期1弾〜11弾(キバ〜ディケイド〜Ｗ)のレジェンドレア、36枚のコンプリートセットまとめ売りです。初期の頃のオフィシャルバインダーに入れて発送します。あまり傷はない方だと思いますが、やや傷があるカードもあります。二重スリーブに入れた状態で発送します。バインダーも全体的にキレイな方だと思いますが画像のように角にスレ傷があります。自宅保管となりますので中古品に理解のある方、ご購入をお願い致します。即購入OKです。補償付き、匿名配送のメルカリ便で発送します。他の弾もコンプリートセットとして出品する予定なので、まとめて購入も可能です。#レジェンドレアまとめ売り#ディケイドのガンバライド屋さん仮面ライダーディケイドガンバライドディケイドライバー対応プロモカードプリキバゴープレゼントガンバライドカード仮面ライダーカード仮面ライダーバトルディケイドベルト昭和ライダー平成ライダー仮面ライダーディエンドディエンドライバークウガアギト龍騎ファイズブレイド響鬼カブト電王キバディケイドWオーズフォーゼウィザード鎧武ドライブゴーストエグゼイドビルドジオウゼロワンセイバーリバイスギーツガッチャードライドケミートレカ人気シリーズ...仮面ライダーバトルガンバライド販売方法...まとめ売り