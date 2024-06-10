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- YAMAHA ヤマハ エレキギター 1980年代 日本製 STH500R
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商品詳細
家に眠っていたものです。家族が所有していたもので、音がなるかどうか、使用出来るかも不明です。状態は写真にてご確認願います。ケースに入れて発送致します。中古品である事をご理解の上ご購入くださいませ。よろしくお願い致します^^#ギター#エレキギター#楽器#ヤマハ#ジャパンビンテージ
http://narcologia.ru/goods/slide921387.html
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis276844.html
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