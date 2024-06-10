YAMAHA ヤマハ　エレキギター　1980年代　日本製　STH500R

家に眠っていたものです。家族が所有していたもので、音がなるかどうか、使用出来るかも不明です。状態は写真にてご確認願います。ケースに入れて発送致します。中古品である事をご理解の上ご購入くださいませ。よろしくお願い致します^^#ギター#エレキギター#楽器#ヤマハ#ジャパンビンテージ



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