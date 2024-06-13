ポケモンカード　マルマイン　グレート　美品　1ed

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※トラブル防止のため説明文をよくお読みになった上で購入してください※商品につきましては、写真をご確認お願いします。状態は比較的綺麗ですが、素人鑑定のため、完璧な状態を望まれる場合はご購入をお控えください。抜き取り、差し替え防止のため、商品の返送や返品はご遠慮頂いております。発送は濡れ、折れ対策を施して発送いたします。現時点で値下げ交渉及びバラ売りの対応は行いません。即購入OKです。♯拡張パック♯頂上大激突♯ポケカ♯キラ