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Ｕ８３１　掛軸　大徳寺　太田晦巌　『一行書』　木箱　『真作』　肉筆　茶掛
商品番号 I81987848950
商品名

Ｕ８３１　掛軸　大徳寺　太田晦巌　『一行書』　木箱　『真作』　肉筆　茶掛
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　188cm×44cm本紙　約　123cm×34cm天の上部に小穴が数カ所ございます。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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