

Ｕ８３１ 掛軸 大徳寺 太田晦巌 『一行書』 木箱 『真作』 肉筆 茶掛 - 書 Ｕ８３１ 掛軸 大徳寺 太田晦巌 『一行書』 木箱 『真作』 肉筆 茶掛 - 書



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Ｓ２４４ 掛軸 大徳寺 後藤瑞厳 『一行書』 木箱 『真作』 肉筆 茶掛 Ｓ２４４ 掛軸 大徳寺 後藤瑞厳 『一行書』 木箱 『真作』 肉筆 茶掛



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総丈 約 188cm×44cm本紙 約 123cm×34cm天の上部に小穴が数カ所ございます。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。