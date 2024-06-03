メンテ済み「TASCAM 112 MK2」 /業務用カセットデッキ

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プロ用3モーターカセットデッキで、音質や信頼性がとても高いです。最高の音質や信頼性が求められるプロの現場で、カセットテープ個々の性能を最大限まで引き出してくれていました。古い製品ですが、綺麗な品です。下記メンテを施しており、安心して使えます。・VUメーターランプ交換・キャプスタンベルトを新品交換・キャプスタンの清掃・モードギヤ（アウターギヤ）を新品に交換・モータープーリー等の清掃・録再ヘッドのクリーニング・フロントパネルや内部の清掃・アジマスの調整・確認中古ですとVUランプが切れてるのが多いですが新品に交換済みキャプスタンベルトが切れると再生が出来なくなりますが新品交換済みギアが古くなると割れて早送り・巻き戻し出来なくなりますが新品交換済みアジマス調整が出来てないと位相が狂いますがチェック済みといった感じです。動作確認済みです。機材断捨離の一環での出品です。中古ですので神経質な方はご遠慮ください。送料負担します。