今週限り【セット売り】DJM-400 \u0026 SL3 インターフェース付き



今週限り【セット売り】DJM-400 & SL3 インターフェース付き-



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ミキサー入れ替えの為、この度DJM-400とSL3をセットにて出品致します。￼赤白以外の線は全てお付け致します。足りない部品は無いのでご安心下さい。(USBのみになります)動作確認済みです。フェーダーがかなり軽く絶好調￼にスクラッチがきれます。セット売りになりますのでバラでは売りません。是非御検討下さい。よろしくお願い致します。