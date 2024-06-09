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- 今週限り【セット売り】DJM-400 \u0026 SL3 インターフェース付き
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商品詳細
ミキサー入れ替えの為、この度DJM-400とSL3をセットにて出品致します。￼赤白以外の線は全てお付け致します。足りない部品は無いのでご安心下さい。(USBのみになります)動作確認済みです。フェーダーがかなり軽く絶好調￼にスクラッチがきれます。セット売りになりますのでバラでは売りません。是非御検討下さい。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perforce627965.html
http://narcologia.ru/goods/revamp953122.html
http://narcologia.ru/goods/procurement857933.html
今週限り【セット売り】DJM-400 & SL3 インターフェース付き-
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