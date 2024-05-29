ロトムv sr (sa) PSA10

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ロトムvのスペシャルアートのPSA鑑定品になります。コレクション整理のため出品させて頂きます。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR特徴···PSA鑑定#ポケモンカード#ポケカ#ロストアビス#ロトム#sr#sa#PSA#PSA10#鑑定品#v#スペシャルアート
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