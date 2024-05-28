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羽生結弦 プロローグ パンフレット\u0026愛蔵版ブック　セット
商品番号 Y93110587709
商品名

羽生結弦 プロローグ パンフレット\u0026愛蔵版ブック　セット
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

羽生結弦　アイスショー「プロローグ」パンフレット愛蔵版ブック(アフターパンフレット)のセットですどちらも気をつけて一読した後、大事に保管していました。美品ではありますが、開封済み中古本となりますので、神経質な方はご遠慮ください。宅急便で発送します。グッズ種別···パンフレットジャンル（スポーツ選手）···アイススケート
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