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オリジンディアルガVSTAR UR、フーディンsar、イキリンコsar
商品番号 S70846414337
商品名

オリジンディアルガVSTAR UR、フーディンsar、イキリンコsar
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,288 円
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商品詳細

ディアルガVSTARURフーディンsarイキリンコsarの3枚セットです自引きしてすぐスリーブに入れたため、状態はかなりいい方かと思われます。即購入大歓迎です。ポケモンカードディアルガフーディンsarイキリンコsar
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