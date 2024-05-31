オリジンディアルガVSTAR UR、フーディンsar、イキリンコsar

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商品詳細
ディアルガVSTARURフーディンsarイキリンコsarの3枚セットです自引きしてすぐスリーブに入れたため、状態はかなりいい方かと思われます。即購入大歓迎です。ポケモンカードディアルガフーディンsarイキリンコsar
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