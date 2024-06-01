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- 【ヴィンテージ昭和オーディオ家電】Canonビデオカメラ\u0026レコーダーVC200
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商品詳細
38年前の昭和60年(1985年)に購入したホームビデオカメラの草分け的な品です。当時の定価はカメラとレコーダーがそれぞれ198,000円ずつで合わせて約40万円の品を約30万円で購入しました。その後、時代は一体型VHSビデオカメラ、VHSC、8ミリ、DVDと進化して今日に至っています。長年保管していましたが整理、断捨離の為出品します。ただ、全く動作しませんし、またカメラは一度分解した際ネジを失くした為ジャンク品として出品します。昭和オーディオ家電としての稀少価値に興味があってコレクションされる方、また部品取りされる方、よろしければご購入くださいませ。ケーブルバッテリー等が付属します。#ヴィンテージ#Canon#キャノン#カメラ#ビデオカメラ#ビデオレコーダー#VHS#昭和オーディオ家電#昭和家電
http://narcologia.ru/goods/browse996491.html
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