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アルフォンス・ミュシャ「装飾資料集　PL28」
商品番号 Y81543030571
商品名

アルフォンス・ミュシャ「装飾資料集　PL28」
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 25,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルフォンス・ミュシャ作「装飾資料集　PL28」です。1902年作、オリジナルリトグラフです。1900年代前半、ミュシャ絶頂期に学生・デザイナーなどの要望に応え、デザイン・ハンドブックとして刊行された『装飾資料集』です。イメージ部分は良好ですが、余白にダメージがあります。サイズ：30.5×44.5㎝
http://narcologia.ru/goods/subtropical720701.html
http://narcologia.ru/goods/Addict432818.html
http://narcologia.ru/goods/recycling84914.html
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