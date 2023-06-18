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- アルフォンス・ミュシャ「装飾資料集 PL28」
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商品詳細
アルフォンス・ミュシャ作「装飾資料集 PL28」です。1902年作、オリジナルリトグラフです。1900年代前半、ミュシャ絶頂期に学生・デザイナーなどの要望に応え、デザイン・ハンドブックとして刊行された『装飾資料集』です。イメージ部分は良好ですが、余白にダメージがあります。サイズ：30.5×44.5㎝
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