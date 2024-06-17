ジョン・マーチン　失楽園　メゾチント挿画集　版画24作品［限定版］

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お値引きしました。追加でお値引きしました。（8/23） ジョン・マーチン 失楽園 メゾチント挿画集限定250部の98番版画24枚を収蔵。由良君美 解説出版社-三省堂1977年刊行定価45000円外箱サイズ（約）横32cm×縦44.5cm版画サイズ（枠）29.5cm×42cm A3サイズくらい（画）20cm×25.4cmA4サイズよりやや小さい絵画など芸術には無作法のため詳しいことはわかりません。知り合いにメルカリ出品を頼まれたのもので。購入時に数回開封し、その後そのまま保管。今回の販売の画像撮影のため40年ぶりに開きました。外箱はそれなりですが、出品者には商品状態良好に見えます。個人保管のため気にされるかたはご遠慮ください。ご興味のあるかたに、限定250部しか存在しない挿画集を是非お手元に。#ジョンマーチン#失楽園#版画#挿画#画集#美術品#絵画#限定