レア保証つきポケモンカード クレイバースト ナンジャモSAR 厳選1パック！

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数量限定のレア保証付き商品です！早い者勝ちです！こちらの商品はナンジャモSARをかなりの確率で入手出来るパックとなります。こちらはクレイバースト1パックでございます。【トレーナーズSAR保証】この商品では、トレーナーズSARのレアリティのカードを付属させております。ご安心してお買い求めください。【トレーナーズ相場】ナンジャモSAR150000円ナンジャモSR60000円（基本金額）1パック→9000円【詳細】・即購入可能です。・当商品は厳選パックです。自信はありますが、あくまで確率であるため必ず出ると言った保証はありません。また、確率を明言はできませんが、かなり出やすいものとなっております。・確実に出るのなら自分自身で開けて売ります。確実性がないためこのお値段で販売しております。・購入意思のないコメントや嫌がらせの評価等をした方は即座に通報をさせて頂きます。・数量に限りがございます。購入を考えている方はお早めにお願いします！・トラブル防止、すり替え防止のために返品返金は不可となっております。【お約束】中身での低評価や、嫌がらせコメントは絶対にやめてください。確実に欲しいというならシングルカードをご購入されることを強くおすすめします。上記のことをご了承の方のみご購入ください！【検索用】未開封boxポケモンカードゲームgx色違いザシアンvアルセウス リーリエアセロラグズマルリナクイックボールダークファンタズマタフネスマント ポケモンカードミュウソード\u0026シールド exボスの司令 ツインエネルギーURHRSREX20thフュージョンアーツ GXウルトラシャイニー スリーブローダー シャイニースターVVMAXバトルリージョンタイムゲイザースペースジャグラー VMAXクライマックス ポケカロストアビスイーブイヒーローズ アセロラの予感srガラルの仲間たちsrパラダイムトリガー スズナSAルギアSAカイ SARブイスターユニバース ユニバースパックルギアVSARパラダイムトリガーバイオレットスカーレットミライドンコライドンexナンジャモエリカの招待ブラッキーキハダ