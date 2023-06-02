JOYTOY 「スペースマリーン」オナーガード・2

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フィギュア種類···その他スケール···1/18JOYTOYはウォーハンマー公認のフィギュアメーカーです。各アイテムは期間限定で販売されます。全身が可動します。コレクションに最適です。外箱は少し傷がありますけれども、中身は綺麗な状態だと思います。写真をご確認の上ご購入をお願い致します。⁡古い品なので、気になる方や神経質方は遠慮ください。⁡joytoy暗源 アクションフィギュア ウォーハンマー40,000正規品です#トランスフォーマー#ビーストウォーズ#マスターピース#トランスフォーマープライム#トランスフォーマームービー#ロボットウォーハンマー40,000joytoy暗源 アクションフィギュアwarhammer