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◯送料込み◯●ポスター絵画とは違いますので経年劣化しにくく色の発色が綺麗な仕上げとなっております。（外寸）約55×約43.5銅版画版画●ホームセンターや量販店等に並んでいる簡易型の薄手のポスターパネルではなく正式な額に入れてあります。額の方はピンク色で内側に味のある銀の飾りが施されています。台紙の色オフホワイト色です。◯表は日焼けを防ぐUVカットの安全なアクリル板に取り替えて発送させて頂いております。撮影の角度により色味が変わって見えます。ご了承くださいませ素人撮影の為実際の色と画像の色との微妙な誤差はご了承頂きますようお願い申し上げます。よろしくお願い致します。♢♢♢他にも巨匠作品出品中です♢♢♢銅版画絵画版画インテリアアートモダンアート秋紅葉木緑病院開院祝い開院母の日父の日敬老の日プレゼント誕生日プレゼント新築祝い引っ越し祝い病院介護施設デイケアモデル住宅展示場クリスマスプレゼントギフト