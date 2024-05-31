フェリシモ 色鉛筆 498本+1

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フェリシモ色鉛筆498マーブル模様色鉛筆1本計499本付属品なし使っている物もあるので長さにバラつきあり、気づかないキズが入ってる事もありますのでご了承くださいほとんどの色鉛筆に番号が書いてありますのでご理解の上購入の検討お願いします自宅でずっと保管してましたが、使わない為出品します発送準備中に動物を飼っている為毛などが付着する事がありますので神経質な方は購入をご遠慮下さい即買いOK他の商品とのまとめ買いOK（コメント下さい）値下げは着払いのみ対応可#色鉛筆#フェリシモ色鉛筆#フェリシモ