近岡善次郎水彩画「札幌の植物園」

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商品詳細
絵画の種類...水彩画形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...水彩絵の具山形県出身の画家近岡善次郎水彩画「札幌の植物園」です。額縁のサイズは、タテ約47cm、ヨコ約42cm、厚み約2㎝です。
http://narcologia.ru/goods/flight549228.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle481066.html
http://narcologia.ru/goods/marshal761280.html
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